Si ces dernières heures le PSG s’est renforcé avec les arrivées officielles de Milan Skriniar et Marco Asensio, le club parisien a également annoncé le départ de l’un de ses Titis. Après un prêt de six mois au FC Lorient lors de la seconde partie de l’exercice 2022-2023, Ayman Kari (18 ans) continuera l’aventure en Bretagne pendant une saison.

Ayman Kari sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG

En effet, dans un communiqué, le PSG a annoncé le nouveau prêt de son Titi au FC Lorient pour la saison 2023-2024. Intégré dans le groupe Elite des Rouge & Bleu, le milieu de terrain de 18 ans avait pris part à cinq rencontres de Ligue 1 lors des six derniers mois (91 minutes, 0 titularisation). Il avait notamment disputé 31 minutes face au PSG lors de la victoire des Merlus au Parc des Princes le 30 avril dernier (1-3). « Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Ayman pour la saison 2023-2024 avec le FC Lorient. » Ces dernières semaines, certains clubs anglais avaient montré un intérêt pour le natif d’Ivry-sur-Seine, mais ce dernier a préféré poursuivre sa progression à Lorient. Sur le site officiel des Merlus, Ayman Kari s’est exprimé sur cette nouvelle aventure en Bretagne : « C’est un club qui m’a permis de découvrir la Ligue 1 et qui m’a fait confiance. Je suis forcément heureux de rester au FC Lorient pour cette nouvelle saison. J’y ai pris mes marques, au sein d’un effectif de qualité. Je peux me projeter avec ce groupe un peu plus que la saison passée et j’espère réaliser une belle saison avec les Merlus. » Pour rappel, Ayman Kari a encore un contrat jusqu’en juin 2025 avec les Rouge & Bleu.