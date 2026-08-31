Officiel – Bradley Barcola quitte le PSG pour Liverpool

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais officiel. Bradley Barcola quitte le PSG pour rejoindre Liverpool. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Reds.

Le PSG perd l’un des protagonistes de ses deux saisons historiques. Trois ans après son arrivée en provenance de Lyon, Bradley Barcola quitte le club de la capitale pour rejoindre Liverpool. L’international français (23 ans) a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, avec les Reds. Si dans le communiqué de l’annonce de transfert le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, ce dernier s’élèverait à 145 millions d’euros, bonus compris. Il portera également le numéro 29 à Liverpool.

À lire aussi : Quelles solutions pour Luis Enrique avec le départ de Bradley Barcola ?

Trois ans et treize trophées glanés

« Après trois saisons pleines sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Bradley barcola rejoint le Liverpool FC« , a officialisé le club de la capitale sur son site officiel. Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement Bradley pour ces trois saisons passées au club.

Après trois saisons pleines sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola rejoint le Liverpool FC.



À seulement 23 ans, l’attaquant français aura activement contribué à écrire l’histoire du Club, avec notamment 13 trophées remportés durant son passage à Paris.



➡️… pic.twitter.com/txQXwl7iDc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 31, 2026

En trois saisons, Bradley Barcola aura participé à 152 matches toutes compétitions confondues pour 39 buts et 32 passes décisives. Grâce à ses performances avec les Rouge & Bleu, il aura aussi connu l’équipe de France, avec qui il compte désormais 28 sélections (6 buts) et une participation à l’Euro 2024 et une à la Coupe du monde 2026. Au PSG, il aura garni son palmarès avec treize titres. Dans le détail, trois Ligue 1, trois Trophées des champions, deux Coupes de France, deux Ligues des champions, deux Supercoupes d’Europe et une Coupe Intercontinentale.