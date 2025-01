Officiel : Brest / PSG en barrages de LDC

Qualifiés en barrages de la Ligue des champions, les Parisiens n’avaient que deux adversaires potentiels : l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Ce sont les bretons que le PSG défiera !

C’est désormais officiel. Lors de ce tirage au sort des barrages de Ligue des Champions, le PSG pouvait tomber sur l’AS Monaco ou le Stade Brestois, respectivement 17ème et 18ème de la phase de ligue… et c’est en terre bretonne que le club de la capitale se déplacera le 11 ou le 12 février prochain pour le match aller, alors que la manche retour – au Parc des Princes – se jouera une semaine plus tard, le 18 ou 19 février. En cas de victoire, les Parisiens affronteraient de gros poissons : Liverpool ou le FC Barcelone, premier et deuxième de la phase de ligue, en huitièmes de finale. Si le PSG passe cette étape, il pourrait affronter l’Atalanta, le Club Brugge, Lille ou Aston Villa en 1/4 de finale !