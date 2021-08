[Officiel] Bulka rejoint Nice en prêt

Et c’est un nouveau gardien de but prêté par le PSG. Après Garissone Innocent (Vannes) et Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka rejoint en prêt avec une option d’achat l’OGC Nice pour la saison à venir.

Après deux prêts compliqués lors de l’exercice précédent au FC Cartagena (LaLiga 2) et la Berrichonne de Châteauroux (Ligue 2), le gardien de 21 ans intégre le groupe de Christophe Galtier pour cet exercice 2021-2022. Le Polonais devrait jouer le rôle de doublure chez les Aiglons, derrière Walter Benítez.