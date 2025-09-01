Officiel – Carlos Soler quitte définitivement le PSG

Lors de ce dernier jour du mercato, le PSG arrive à se débarrasser de ses derniers indésirables. Carlos Soler a officiellement été transféré à la Real Sociedad.

Carlos Soler, encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, ne faisait plus partie des plans de Luis Enrique. L’international espagnol était invité par ses dirigeants à se trouver une porte de sortie. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs en Europe, Carlos Soler va finalement retrouver l’Espagne et la Liga. Ce lundi soir, le PSG et la Real Sociedad ont officialisé le transfert du milieu de terrain offensif.

Il a signé un contrat de quatre ans

Carlos Soler quitte définitivement le PSG et a signé un contrat de cinq ans avec le club basque, soit jusqu’en juin 2030. Les deux clubs n’ont pas dévoilé le montant de la transaction. Mais ce dernier devrait être de huit millions d’euros pour 50% des droits de l’international espagnol. Le PSG récupèrerait 50% du montant du futur transfert de Carlos Soler. Dans son communiqué, le PSG « remercie Carlos et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » Arrivé au PSG durant l’été 2022, Carlos Soler aura participé à 63 matches pour huit buts et huit passes décisives. Il aura garni son palmarès avec deux titres de champion de France (2023 et 2024), une Coupe de France (2024) et un Trophée des champions (2023).