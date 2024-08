C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel. Cher Ndour (20 ans) est prêté à Besiktas, sans option d’achat, par le PSG.

Arrivé libre de Benfica au PSG lors du mercato estival 2023, Cher Ndour n’a joué que quatre petites rencontres sous le maillot Rouge & Bleu, pour un but. Afin qu’il emmagasine de l’expérience et du temps de jeu, le milieu de terrain avait été prêté à Braga lors de la deuxième partie de saison 2023-2024. Au Portugal, il ne jouera que dix rencontres (un but). De retour au PSG, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, il savait qu’il devait se trouver un point de chute pour cet exercice 2024-2025 s’il comptait avoir du temps de jeu.

Un prêt sans option d’achat

Depuis plusieurs jours, son nom était associé à Besiktas. Le club turc était intéressé par sa venue et négociait avec le PSG pour trouver la solution parfaite pour les trois parties. Cette dernière étant un prêt sans option d’achat. Ce mardi soir, l’équipe stambouliote a confirmé l’arrivée de l’international U21 italien (20 ans) pour la saison à venir. « Nous souhaitons la bienvenue à Cher Ndour dans la famille Beşiktaş et lui souhaitons beaucoup de succès avec notre glorieux maillot », écrit Besiktas dans son communiqué. Le PSG a également officialisé cette transaction et « souhaite beaucoup de réussite à Cher avec le Beşiktaş JK. »