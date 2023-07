Officiel : Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG

Les sempiternelles négociations touchent à leur fin. Le PSG et Christophe Galtier sont parvenus à un accord pour leur séparation. Un an après son arrivée à Paris, le coach français est officiellement licencié. Paris peut désormais se pencher sur un nouveau chapitre.

Christophe Galtier n’est officiellement plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Les négociations s’étaient espacées ces derniers jours en raison des problèmes judiciaires que connaît l’ancien Marseillais. Elles ont repris lundi avant d’accélérer mardi. Galtier et son adjoint Thierry Oleksiak, qui disposaient encore d’un an de contrat au PSG, ont trouvé un terrain d’entente financier et obtenu la compensation qu’ils réclamaient du club, soit entre 9 et 10M€.

Dans un communiqué officiel, le club annonce qu’ « au terme de l’exercice 2022-2023, le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. Le Club tient à souligner son professionnalisme et son engagement, qui ont permis aux Rouge & Bleu de remporter un historique onzième titre de Championnat de France ainsi qu’un Trophée des Champions« .

Le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier ont décidé de mettre un terme à son contrat d’entraîneur de l’équipe première. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2023 Twitter : @PSG_inside

Voir aussi : Accord trouvé pour le départ de Galtier

Sorti de ses dix heures de garde à vue, Christophe Galtier et le club de la capitale ont enfin tourné la page. Une accélération du dossier essentielle alors que la reprise de l’entraînement pour le Paris Saint-Germain est prévue le 10 juillet. Si le nom de Galtier avait circulé à l’OM, à Naples et en Arabie Saoudite, il devra d’abord régler ses soucis avec la justice avant d’espérer rebondir. Le PSG quant à lui va très prochainement annoncer l’arrivée de Luis Enrique sur son banc.

Malgré un onzième titre historique, Christophe Galtier tire un bilan plus que contrasté au PSG, entre désillusions en Ligue des champions face au Bayern, en Coupe de France face à l’OM et pléthore de polémiques extra-sportives.