Officiel – Colin Dagba s’engage avec le KV Beerschot

Placé dans le loft du PSG cet été, Colin Dagba n’avait pas encore trouvé de porte de sortie pour poursuivre sa carrière. C’est désormais chose faite, lui qui a été officialisé par le KV Beerschot.

Formé au PSG, Colin Dagba n’a plus joué avec le club de la capitale depuis 2021. Pas dans les plans des différents entraîneurs du club de la capitale, il avait été prêté à Strasbourg lors de la saison 2022-2023 (21 matches) puis à Auxerre, en Ligue 2, lors de l’exercice précédent (15 rencontres). Encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, il était revenu à Paris. Mais n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, il avait été placé dans le loft, l’invitant à se trouver un club.

Un contrat de deux ans avec le club belge

Ces derniers jours, on parlait d’une résiliation de son contrat avec le PSG et d’une arrivée au KV Beerschot. Ce jeudi, l’actuelle lanterne rouge de la Jupiler Pro League a officialisé l’arrivée du latéral droit (25 ans). L’international espoirs français a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2026 avec le club belge. Dans la vidéo d’officialisation de son arrivée, Colin Dagba a adressé quelques mots à ses nouveaux supporters. « Bonjour les fans. Je suis très content d’être ici et je me réjouis de cette saison, à bientôt au stade. » Après ses débuts en professionnel avec le PSG en 2018, Colin Dagba aura joué 77 matches avec les Rouge & Bleu pour un but et six passes décisives.