Officiel – Danilo Pereira quitte le PSG pour Al-Ittihad

Pas dans les plans de Luis Enrique pour cette saison 2024-2025, Danilo Pereira était invité à se trouver un nouveau club. Quatre ans après son arrivée au PSG, l’international portugais s’est engagé à Al-Ittihad.

S’il n’est pas le meilleur joueur du monde, Danilo Pereira est un joueur précieux dans un vestiaire. L’international portugais, qui était arrivé au PSG à l’été 2020, s’est tout de suite fondu dans le moule et s’est très rapidement imposé comme l’un des cadres du vestiaire, jusqu’à faire partie des vice-capitaines la saison dernière. Apprécié de tout le monde dans le vestiaire, il n’hésitait pas à réprimander ses coéquipiers, même les plus grandes stars, quand ces derniers faisaient des erreurs. En fin de contrat en juin 2025 avec le PSG, il n’entrait pas dans les plans de Luis Enrique et a dû se trouver une porte de sortie.

A voir aussi : Danilo Pereira mécontent de la gestion de son cas par le PSG

Un transfert qui rapporte cinq millions d’euros au PSG

Même s’il espérait rester en Europe, où il avait des offres du FC Porto, de l’Atlético de Madrid ou encore du FC Barcelone, il a vu le PSG repousser ces dernières en exigeant au minimum 10 millions d’euros pour lâcher son numéro 15. Même s’il avait déjà une offre Al-Ittihad ces dernières semaines, il avait repoussé cette possibilité, souhaitant vraiment rester en Europe. Mais avec la fermeture du mercato européen, il a reconsidéré la possibilité de rejoindre l’Arabie saoudite. Hier soir, lors du dernier jour du mercato saoudien, Al-Ittihad a officialisé son arrivée. Danilo Pereira a signé un contrat de deux ans avec le club saoudien, soit jusqu’en juin 2026. Un transfert qui va rapporter cinq millions d’euros au Rouge & Bleu. En quatre ans au PSG, il aura disputé 157 rencontres pour 10 réalisations et 3 passes décisives. Danilo Pereira repart de Paris avec huit trophées (trois Ligues 1, trois Trophées des Champions et deux Coupes de France).