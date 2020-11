Officiel - Denis Franchi signe au PSG jusqu’au 30 juin 2023

Le gardien de but italien Denis Franchi (18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le PSG. Le portier est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Arrivé au centre de formation des Rouge & Bleu le 23 juillet 2019 en provenance de Prata Falchi, Denis Franchi évolue avec l’équipe U19 du PSG. Il a disputé 16 matches de Championnat de France U19, 4 rencontres de Coupe Gambardella et 5 matches d’UEFA Youth League. Ces derniers mois, le jeune gardien de but a fréquenté le groupe professionnel.