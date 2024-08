Officiel : Désiré Doué s’engage avec le PSG jusqu’en 2029

Le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de Désiré Doué. L’ex-Rennais devient la quatrième recrue du PSG après Matvey Safonov, Joao Neves et Wilian Pacho. Le Français s’engage donc avec Paris pour cinq ans, soit jusqu’en 2029.

Après des semaines de bataille avec le Bayern Munich et des spéculations sans fin, le dossier Désiré Doué est enfin finalisé. Le milieu de terrain français est bel et bien Parisien. Malgré une légère avance Bavaroise, la direction parisienne n’a pas lâché et a vu ses efforts récompensés. Les échos de la presse divergent : L’Equipe parle d’un transfert à 50M€ + des bonus qui pourrait être conséquents, quand Fabrizio Romano annonce une transaction à 60M€. Quoi qu’il en soit, après une visite médicale réussie, Désiré Doué a signé son contrat le liant aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029. Le polyvalent milieu de terrain de 19 ans renforcera l’effectif parisien avec son style offensif, sa capacité de percussion et son esprit collectif.

Doué signe un contrat jusqu’en 2029

Et le club de la capitale a officialisé cette venue dans un communiqué. De son côté, le joueur de 19 ans a livré ses premières impressions sur son arrivée : « C’est une grande joie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je ressens de l’excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C’est un rêve qui se réalise aujourd’hui. J’ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d’évoluer devant ce public. » Une joie partagée par le président parisien, Nasser al-Khelaïfi : « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Désiré Doué au sein de sa famille. Désiré est l’une des jeunes stars les plus excitantes de France et d’Europe, avec une grande envie de réussir au plus haut niveau avec le PSG. Nous continuons à construire au Paris Saint-Germain une incroyable équipe de jeunes joueurs talentueux à tous les postes avec le principe collectif au cœur de tout ce que nous faisons. » Considéré comme l’un des plus grands talents de Ligue 1, le jeune joueur viendra apporter sa magie et son talent au Parc des Princes. Priorité de Luis Enrique, qui a énormément poussé pour sa venue, Désiré Doué pourrait se voir offrir un rôle important au sein du système de jeu du technicien espagnol. Bienvenue à Paris Désiré !