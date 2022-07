Officiel : Di Maria rejoint la Juventus Turin

Si la fin de son histoire avec le PSG était actée depuis un moment, son point de chute n’était pas encore connu. C’est désormais officiel, après des semaines de rumeurs, d’informations et négociations, Angel Di Maria poursuit sa carrière en Europe, et plus précisément à la Juventus Turin. Après sept saisons passées avec le maillot Rouge & Bleu, l’international argentin évoluera en Serie A. El Fideo va connaître le sixième championnat de sa carrière en ayant joué en Argentine, au Portugal, en Espagne, en Angleterre, et maintenant en Italie.

Un contrat d’une saison l’attend

Contractuellement, Angel Di Maria s’est engagé avec la Juventus Turin libre de tout contrat, jusqu’en 2023 et portera le numéro 22. Angel Di Maria devrait donc continuer au plus haut niveau et jouer régulièrement afin de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui devrait être sa dernière compétition avec l’Argentine, avant de retourner très certainement dans son pays natal pour terminer sa carrière.