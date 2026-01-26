Officiel – Dro Fernandez s’engage au PSG

Comme attendu depuis quelques jours, le jeune milieu de 18 ans, Dro Fernandez, s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2030.

C’est désormais officiel, le PSG tient sa première recrue de ce mercato hivernal 2026. Comme annoncé depuis quelques jours, le club de la capitale a réussi à convaincre le jeune de la Masia, Pedro Fernández Sarmiento, surnommé Dro Fernandez, à s’engager avec les champions d’Europe, en provenance du FC Barcelone, contre une somme de 8M€.

Sous contrat jusqu’en juin 2030

Le jeune international U18 s’est engagé jusqu’en juin 2030 avec les Rouge & Bleu et portera le numéro 27. « Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. Le PSG est un club immense que je suis depuis que je suis enfant, où de grandes légendes ont marqué l’histoire. Aujourd’hui, j’ai énormément d’envie et de motivation à l’idée de jouer et tout donner pour ce maillot », a déclaré le polyvalent milieu de 18 ans au site officiel du club. « Cette signature s’inscrit pleinement dans la stratégie sportive du Club, résolument tournée vers la jeunesse et le talent », précise, de son côté, le PSG dans son communiqué.