Officiel – Emmanuel Mbemba quitte le PSG pour le Paris FC

Capitaine de l’équipe U19 du PSG, Emmanuel Mbemba n’a pas voulu signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il a décidé de lancer sa carrière au Paris FC.

La fuite des talents du centre de formation se poursuit au PSG. Capitaine de l’équipe U19 du club de la capitale, Emanuel Mbemba avait une proposition de premier contrat professionnel de son club formateur. Mais en raison du flou autour de son avenir au sein de l’équipe professionnelle des doubles champions d’Europe, le défenseur central avait préféré décliner l’offre pour tenter de lancer sa carrière ailleurs. On l’annonçait dans le viseur d’Arsenal ou bien encore du Paris FC. Et c’est au sein de ce dernier qu’il a décidé de signer un premier contrat professionnel.

Lié avec le Paris FC jusqu’en juin 2030

Dans un communiqué, le club francilien a officialisé la signature du premier contrat professionnel du titi du PSG. Ce dernier a paraphé un contrat de quatre ans avec le Paris FC, soit jusqu’en juin 2030. « Le Paris FC se félicite de l’arrivée d’un jeune talent comme Emmanuel Mbemba qui a choisi d’y signer son premier contrat professionnel et de s’y inscrire dans la durée. Convaincu qu’il trouvera un environnement propice à son développement, le Paris FC lui souhaite la bienvenue et beaucoup de réussite sous ses nouvelles couleurs », lance le Paris FC dans son communiqué.