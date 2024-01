C’est la fin d’un feuilleton qui aura duré près d’un mois, et une attente aussi longue pour le joueur. C’est désormais officiel, Gabriel Moscardo est un joueur du PSG, après avoir signer son contrat jusqu’en 2028.

Après un mois d’attente et d’informations dans tous les sens, le dossier est désormais clos : Gabriel Moscardo s’engage avec le PSG jusqu’en 2028. C’est le club de la capitale qui l’annonce ce jeudi sur son site officiel : « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison« . Après presque sept ans passés chez les Corinthians, son club formateur, Gabriel Moscardo quittera donc sa terre natale pour la première fois de sa carrière à la fin de la saison, afin d’intégrer le groupe de Luis Enrique. Toujours sur le site officiel du PSG, le Brésilien est décrit comme un joueur reconnu « pour ses qualités à la récupération du ballon et son impact dans les duels« . En professionnel, le jeune milieu de terrain a disputé avec les Corinthians 25 matchs toutes compétitions confondues pour un bilan d’un but et une passe décisive.

🚨 OFFICIEL : Gabriel Moscardo s'engage avec le Paris Saint-Germain ! 🔴🔵



Le milieu de terrain de 18 ans signe jusqu'en 2028 et restera en prêt au SC Corinthians jusqu'à la fin de la saison 🤝

Sur le plant international, Gabriel Moscardo est international U23 avec la sélection du Brésil depuis le 7 septembre 2023. Dans le communiqué officiel du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo a fait part de ses premiers mots après la signature de son contrat en Rouge & Bleu : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. C’est un projet avec de jeunes joueurs talentueux. J’ai hâte de rejoindre le groupe et de rencontrer l’ensemble de l’équipe et du staff. J’espère gagner de nombreux trophées sous les couleurs Rouge & Bleu et rendre les supporters heureux« . Pour rappel, les derniers échos de la presse au Brésil et en France, faisaient état d’un transfert à hauteur de 20 millions d’euros + 2 millions en bonus.