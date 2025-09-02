Officiel – Gianluigi Donnarumma quitte le PSG pour Manchester City

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Gianluigi Donnarumma du PSG à Manchester City est désormais officiel. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Citizens.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à trouver un accord pour prolonger son contrat avec le club de la capitale, et ce, malgré des négociations qui ont duré plus d’un an. Pour ne pas le voir partir libre de tout contrat dans un an, le champion d’Europe lui a indiqué la porte de sortie. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, l’international italien a décidé de poursuivre sa carrière du côté de Manchester City. S’il avait trouvé un accord avec le club anglais il y a quelques jours, il devait attendre le départ d’Ederson pour que son transfert se réalise. Le gardien brésilien a rejoint Fenerbahçe et a donc ouvert la porte à Donnarumma.

A voir aussi : PSG – Les adieux de Gianluigi Donnarumma au Parc des Princes

Un contrat de cinq ans avec City

Ce mardi matin, le transfert de l’ancien Milanais a été officialisé. Il a signé un contrat de cinq ans avec les Citizens, soit jusqu’en juin 2030. Le PSG et Manchester City ont trouvé un accord pour le transfert de Gianluigi Donnarumma, une première historique puisque c’est le premier transfert entre les deux clubs depuis qu’ils sont sous pavillon qatari et émirati. Lors de l’officialisation de ce transfert, les deux équipes n’ont pas évoqué le montant de la transaction. Cette dernière devrait s’élever à 35 millions d’euros. Dans le communiqué publié par le club anglais, le gardien italien s’est dit ravi de rejoindre City. « Signer à Manchester City est un moment très spécial pour moi et dont je suis très fier. Je rejoins un groupe composé de talents de classe mondiale et une équipe dirigée par l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football, Pep Guardiola. C’est un club que tout joueur dans le monde aimerait rejoindre. » En quatre ans au PSG, Gianluigi Donnarumma a participé à 161 matches, signé 56 clean sheets et ajouté dix trophées à son palmarès, dont la Ligue des champions dont il a été un des grands artisans.