Officiel – Grace Geyoro quitte les Féminines du PSG

Après plus de 13 ans au club, Grace Geyoro quitte définitivement les Féminines du PSG et s’est engagée avec la formation anglaise des London City Lionesses.

Une page se tourne chez les Féminines du PSG. Après plus de 13 ans au club, Grace Geyoro, dont le bail prenait fin en 2028, a quitté officiellement son club formateur. Comme annoncé depuis quelques jours, l’internationale française a paraphé un nouveau contrat avec les London City Lionesses, détenue par la présidente de l’Olympique Lyonnais, Michele Kang.

À lire aussi : Féminines – Laurina Fazer annonce son départ du PSG

Un transfert record dans l’histoire du football féminin français

Chez les Rouge & Bleu, elle aura disputé un total de 270 matches pour 54 buts inscrits et fait partie des joueuses avec le plus d’apparitions dans l’histoire des Féminines du PSG. Elle aura également participé aux différents succès du club : le Championnat de France U19 (2016), l’Arkema Première Ligue en 2021 et trois Coupes de France (2018, 2022, 2024). « Le Paris Saint-Germain salue le parcours exemplaire de Grace Geyoro au sein du Club. Figure emblématique de la section féminine, elle laisse une empreinte indélébile dans l’histoire Rouge et Bleu. Le Club lui adresse ses plus sincères remerciements et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », conclut le PSG dans son communiqué.

La formation anglaise n’a pas précisé la durée du contrat de la Française de 28 ans. De son côté, le journaliste Bruno Salomon rapporte que ce transfert est le plus élevé de l’histoire du football féminin français avec 1,4M€ et rentre dans le top 3 des transferts mondiaux.

Grace Geyoro rejoint London City Lionesses



La milieu de terrain quitte le Club de la capitale pour s’engager avec les London City Lionesses, dans le cadre du transfert définitif.

Le Paris Saint-Germain salue le parcours exemplaire de Grace Geyoro au sein du Club. — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 5, 2025