Officiel – Griedge Mbock s’engage avec les Féminines du PSG

Annoncé depuis quelques jours, le transfert de Griedge Mbock chez les Féminines du PSG est désormais officiel. Elle est liée avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027.

Le mercato estival des Féminines du PSG bat son plein. Hier, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Mary Earps, la gardienne de Manchester United, pour les deux prochaines saisons. Jocelyn Prêcheur, qui arrivait en fin de contrat le 30 juin, n’a pas prolongé son contrat, tout comme Tabitha Chawinga, qui a rejoint l’Olympique Lyonnais. D’autres joueuses devraient partir comme Sandy Baltimore et Oriane Jean-François, à Chelsea, et Constance Picaud, à Fleury. Mais dans le sens des arrivées, cela devrait aussi beaucoup bouger. Après Mary Earps, les Féminines du PSG ont frappé un deuxième grand coup en s’offrant les services de Griedge Mbock.

Liée au PSG jusqu’en juin 2027

En fin de contrat avec Lyon, la défenseure centrale de 29 ans a paraphé un contrat de trois ans avec les Féminines du PSG, soit jusqu’en juin 2027. Une arrivée officialisée par le club de la capitale ce mercredi après-midi. Dans le communiqué, l’internationale française, qui est l’une des meilleures défenseures du monde, n’a pas caché sa joie de se lancer dans une nouvelle aventure. « Je suis très fière de signer au Paris Saint-Germain. C’est une nouvelle grande étape dans ma carrière. Je rejoins un club aussi prestigieux qu’ambitieux et je suis impatiente de porter le maillot Rouge et Bleu. Avec le talent de notre effectif et le soutien de nos supporters, je suis convaincue que nous allons réaliser de belles choses et vivre une grande saison.«