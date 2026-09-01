Officiel – Ibrahim Mbaye quitte le PSG pour Aston Villa

Dans les tuyaux depuis quelques jours, le transfert d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa est désormais officiel. Le titi du PSG a signé un contrat de cinq ans avec les Villans.

Lancé en professionnel par Luis Enrique lors de la saison 2024-2025, Ibrahim Mbaye, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, avait des envies d’ailleurs lors de ce mercato estival. Après avoir eu une discussion avec ses dirigeants et son coach, il a appris qu’il n’aurait pas plus de temps de jeu que la saison dernière (30 matches toutes compétitions confondues, 1152 minutes de temps de jeu). Un départ était donc inéluctable pour lui afin d’avoir le plus de temps de jeu possible. Pisté par de très nombreux clubs, il va finalement prendre la direction de l’Angleterre et d’Aston Villa.

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42 matches avec son club formateur

Son transfert a été officialisé. Le titi du PSG a signé un contrat de cinq ans avec les Villans. Il est donc désormais lié avec l’un des adversaires des doubles champions d’Europe lors de la phase de ligue de la Ligue des champions jusqu’en juin 2031. Avec son club formateur, Ibrahim Mbaye aura joué 42 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et quatre passes décisives. Il aura également remporté huit trophées. Deux Ligue 1, une Coupe de France, deux Ligues des champions, une Coupe intercontinentale et deux Supercoupes d’Europe. Si le montant de son transfert n’a pas été dévoilé, ce dernier devrait s’élever à 60 millions d’euros. « Formé au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye aura franchi tous les échelons au sein du Club jusqu’à contribuer à plusieurs grands succès avec l’équipe première. Fier de son évolution, le Paris Saint-Germain le remercie et lui adresse tous ses vœux de réussite pour la suite de son parcours professionnel », remercie le PSG dans son communiqué.