Officiel – Illya Zabarnyi signe au PSG pour cinq ans

Après plusieurs semaines de négociations, le PSG a enfin pu s’offrir Illya Zabarnyi. L’international ukrainien est officiellement un joueur du PSG pour les cinq prochaines saisons.

L’un des objectifs du PSG lors du mercato estival était de s’offrir un défenseur central droitier afin de venir concurrencer Marquinhos. Depuis le début, le club de la capitale avait fait d’Illya Zabarnyi sa priorité. Si un accord autour d’un contrat de cinq ans a rapidement été trouvé avec le joueur, les négociations ont été beaucoup plus dures avec Bournemouth, qui souhaitait récupérer 70 millions d’euros pour laisser filer son international ukrainien (22 ans).

Le premier Ukrainien de l’histoire du club

Le dossier s’est finalement débloqué ce week-end avec un accord pour un transfert de 66 millions d’euros, bonus compris. Ce mardi, le PSG a officialisé la venue du défenseur central, qui sera lié au champion d’Europe jusqu’en juin 2030. À Paris, il portera le numéro 6 et devient le premier Ukrainien de l’histoire du club. Le défenseur de 22 ans a exprimé sa fierté après cette signature : « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters. » Une joie partagée par le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi : « Nous sommes heureux de poursuivre le renforcement de notre collectif avec la signature d’Illia Zabarnyi. Illia est un joueur international de talent et un grand professionnel – il apportera une contribution majeure à tout ce que nous construisons sur le long terme au Paris Saint-Germain. »