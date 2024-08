Comme annoncé ces derniers jours, Ismaël Gharbi quitte définitivement le PSG. Le Titi s’engage au SC Braga, au Portugal.

Invité à trouver un nouveau club cet été, Ismaël Gharbi va découvrir le championnat portugais. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec le PSG, le milieu offensif s’est engagé avec le SC Braga, club ami des Rouge & Bleu (QSI détenant 21,67% des parts de Braga). Après avoir passé avec succès sa visite médicale, le Titi de 20 ans a paraphé un contrat de cinq saisons avec la formation portugaise, soit jusqu’en juin 2029.

Dans son communiqué, le SC Braga précise qu’il n’a versé aucune indemnité de transfert pour l’international U20 espagnol. En revanche, le PSG possède 50% (sur le total et non la plus-value) en cas de future revente du joueur. Le club portugais précise que la clause libératoire du joueur est fixée à 35M€. Selon certaines sources, les champions de France auraient réussi à inclure une clause de rachat à activer en janvier 2025. Ismaël Gharbi portera le numéro 20 sous ses nouvelles couleurs. De son côté, le PSG « souhaite beaucoup de réussite à Ismaël Gharbi sous ses nouvelles couleurs. » Le milieu offensif de 20 ans avait rejoint le centre de Préformation du club de la capitale en 2016.

A new 🌟 has come to our family.



Bem-vindo, Ismaël Gharbi! 🇮🇩#PorMais pic.twitter.com/qkjfR5M6XL