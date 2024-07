Officiel : Jennifer Echegini rejoint le PSG Féminin

La section féminine du PSG poursuit la construction de son effectif pour la saison 2024/2025. Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain annonce la signature de Jennifer Echegini dans le cadre d’u contrat jusqu’en juin 2027.

Après les signatures de Mary Earps, Romée Leuchter, la prolongation d’Elisa De Almeida et l’intronisation de Fabrice Abriel sur le banc, la section féminine du PSG officialise aujourd’hui l’arrivée de Jennifer Echegini. La joueuse de 23 ans, de son nom complet Jennifer Onyi Echegini aussi appelé « Joe« , arrive sous les cieux parisiens en provenance de la Juventus Turin. En six mois en Italie, l’internationale nigériane a inscrit 10 buts et fait 1 passe décisive en 16 rencontres toutes compétitions confondues. Un bilan statistique qui a permis à son club de se qualifier en UEFA Women’s Champions League, et de figurer dans l’équipe type de la saison sur un plan individuel, mais aussi d’être nommée espoir de la saison de l’autre côté des Pyrénées. A l’échelle internationale, Jennifer Echegini compte 10 sélections avec le Nigéria pour un but. En 2023, la milieu de terrain prend part à la Coupe du Monde et se hisse jusqu’en huitième de finale avant de sortir face à l’Angleterre aux tirs au but.

Les premiers mots de Joe

Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, la néo-parisienne a livré ses premières impressions : « Je vis aujourd’hui un très grand moment de ma carrière. Signer au Paris Saint-Germain est une immense fierté. Je suis très fière de rejoindre un club reconnu à travers le monde pour son ambition et son excellence. Je suis impatiente de pouvoir commencer et j’ai hâte de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour tenter de gagner, avec mes coéquipières et pour les supporters, un maximum de trophées« . Sur ses réseaux officiels, le club de la capitale a annoncé la nouvelle avec un message de l’ancienne gloire Rouge & Bleu, Jay-Jay Okocha, qui partage les mêmes origines nigérianes que Jennifer Onyi Echegini.