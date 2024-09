Officiel : Joane Gadou quitte le PSG pour le RB Salzbourg

Le PSG continue d’effectuer des opérations dans les derniers instants du mercato pour les marchés encore ouverts. En Autriche, le club du RB Salzbourg s’est payé les services de Joane Gadou, véritable titi parisien.

Natif d’Aubervilliers (93), Joane Gadou rejoint le PSG en 2020 à l’âge de 13 ans. Le défenseur central fait rapidement ses preuves avec les U17, avant de s’imposer comme un titulaire avec les U19 de Zoumana Camara. En 2023/2024, le titi parisien, sous les ordres de Luis Enrique, s’entraîne à plusieurs reprises avec les professionnel, jusqu’à faire sa première apparition dans le groupe et sur une feuille de match à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel (victoire 0-9) le 7 janvier 2024. C’est au cours de cet été, en match amical face au club autrichien de Sturm Graz (2-2) le 7 août dernier que Joane Gadou porte le maillot Rouge & Bleu et foule une pelouse en professionnel pour la première fois de sa carrière. A l’échelle internationale, son parcours et sa progression avec son club formateur, le Paris Saint-Germain, lui ont permis d’évoluer avec différentes catégories jeunes en Equipe de France (U16, U17, U18), comptant au total 20 sélections.

Le défenseur formé au Paris Saint-Germain est transféré définitivement au RB Salzbourg, club évoluant en Autriche.



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Joane sous ses nouvelles couleurs. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 3, 2024 X : @PSG_inside

A un an de la fin de son contrat avec le PSG et à 17 ans, Joane Gadou prend donc la direction du RB Salzbourg. Selon les derniers échos de la presse, le club de la capitale devrait tirer de ce transfert la somme de 10M€. Un montant record pour un jeune issu du centre de formation. Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite beaucoup de réussite à Joane Gadou sous ses nouvelles couleurs« .