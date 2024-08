Officiel : Joao Neves s’engage avec le PSG jusqu’en 2029

Le Paris Saint-Germain a annoncé la signature de Joao Neves. Le joueur du Benfica devient la seconde recrue du PSG après Matvey Safonov. Le Portugais s’engage donc avec Paris pour cinq ans, soit jusqu’en 2029.

Après des semaines de négociations intenses avec le Benfica Lisbonne, le dossier Joao Neves est enfin finalisé. Le milieu de terrain portugais est bel et bien Parisien et devrait porter le numéro 87. Le Paris Saint-Germain s’est mué en maître de la ristourne en baissant le prix du joueur de 120M€ à 70M€ bonus compris. Après une visite médicale réussie, Joao Neves a signé son contrat le liant aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029 et touchera un salaire de 5 millions d’euros annuels, soit autant que Fabian Ruiz ou encore Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de 19 ans renforcera l’entrejeu parisien avec son style combatif, technique et offensif. Il a été l’une des pièces maitresses du club lisboète la saison dernière et viendra apporter sa magie et son talent au Parc des Princes. Priorité de Luis Enrique, il faudra voir comment le technicien espagnol utilisera son joyau. Bienvenue à Paris Joao !