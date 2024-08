Officiel : Juan Bernat file à Villareal en prêt

Dans les dernières heures de ce mercato estival 2024, la première officialisation est le départ de Juan Bernat. L’Espagnol rejoint Villareal dans le cadre d’un prêt d’un an.

Le PSG a établi une liste de joueurs qui n’entraient plus dans ses plans au moment d’entamer le mercato estival 2024. Dans ce contexte, ces éléments ont intégré un groupe s’entraînant à part. Parmi eux, Juan Bernat. Après un prêt non concluant du côté de Benfica, le latéral gauche est revenu sous les cieux parisiens sans se projeter avec l’escouade de Luis Enrique. Ainsi, entrant dans sa dernière année de contrat, l’Espagnol de 31 ans est prêté par le PSG à Villareal, et portera le numéro 12. L’opération est un prêt sec, sans option d’achat, et fera donc de Juan Bernat un joueur libre au mois de juin prochain.