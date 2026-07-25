Officiel – Kang-in Lee quitte le PSG pour l’Atlético de Madrid

Annoncé depuis plusieurs semaines, le départ de Kang-in Lee du PSG pour l’Atlético de Madrid est désormais officiel. L’international sud-coréen a signé un contrat de cinq ans avec les Colchoneros.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après trois ans sous le maillot du PSG, Kang-in Lee a quitté le club de la capitale pour rejoindre l’Atlético de Madrid. Dans des communiqués, les deux clubs ont officialisé le transfert de l’international sud-coréen chez les Colchoneros. L’ancien de Majorque a paraphé un contrat de cinq ans avec le club madrilène, avec qui il est donc lié jusqu’en juin 2031.

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124 matches avec le PSG et douze trophées glanés

Après 124 rencontres, 16 buts, 16 passes décisives et douze trophées remportés, dont deux Ligues des champions, Kang-in Lee va donc se lancer un nouveau défi pour sa carrière. Dans son communiqué, le PSG « remercie chaleureusement Kang-In Lee pour tout ce qu’il a apporté au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. » Kang-in Lee est le deuxième joueur à quitter le PSG lors de ce mercato estival après Gonçalo Ramos, également arrivé durant l’été 2023, qui a rejoint l’AC Milan il y a quelques semaines contre 80 millions d’euros. Dans leurs annonces, le PSG et l’Atlético de Madrid n’ont pas dévoilé le montant de la transaction. Mais selon de nombreux médias, ce transfert devrait rapporter 40 millions d’euros au PSG (35 millions plus 10 de bonus).