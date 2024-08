Hier après-midi, une rumeur évoquait l’arrivée de Kevin Durant au sein du capital du PSG. C’est désormais officiel. Le basketteur américain a investi par l’intermédiaire de sa société Boardroom Sports Holdings.

Après avoir cédé 12,5% de ses parts au fonds d’investissement américain Arctos Partners en décembre 2023, QSI veut continuer à faire grandir la marque PSG. En effet, Boardroom Sports Holdings, la société du basketteur américain, a officialisé tard hier soir l’entrée au sein du capital des Rouge & Bleu du récent médaillé d’or aux Jeux Olympiques de Paris avec la TEAM USA. Via sa société donc, le joueur des Phoenix Suns devient actionnaire stratégique minoritaire du club. Ni le montant de son investissement ni le pourcentage des parts qu’il a récupérées n’ont été dévoilés.

Développer une collaboration multiforme

Le 5 août dernier, Kevin Durant était venu visiter le Campus du PSG à Poissy. Cette visite n’était donc pas anodine. Le réseau de médias sportifs et divertissements de Kevin Durant et Rich Kleiman, son agent, travailleront avec le PSG pour développer une collaboration multiforme qui couvre le contenu et la stratégie, indique Boardroom Sports Holdings. Un nouvel investisseur qui devrait permettre au PSG d’accroître un peu plus sa notoriété aux États-Unis, mais également dans le monde entier, Kevin Durant étant l’un des meilleurs joueurs de la NBA, lui qui est suivi par 21 millions d’abonnés sur X.