Officiel – Keylor Navas annonce son départ du PSG

À l’instar de Kylian Mbappé, le gardien parisien, Keylor Navas, a annoncé son départ du PSG, après cinq saisons passées chez les Rouge & Bleu.

Après l’annonce de Kylian Mbappé, un autre joueur du PSG a officialisé son départ via les réseaux sociaux. Ce samedi soir, le portier parisien, Keylor Navas, a annoncé qu’il quittait le club à l’issue de la saison. Le portier costaricien arrivait en fin de contrat le 30 juin. Arrivé en provenance du Real Madrid à l’été 2019, le triple vainqueur de la Ligue des champions aura apporté son expérience aux Rouge & Bleu lors de ses premières années avec notamment une finale de Ligue des champions en 2020 et une demi-finale en 2021.

« Ce fut un honneur de défendre cet écusson »

Via son compte Instagram, Keylor Navas a annoncé la nouvelle : « Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison. » Après deux saisons comme titulaire indiscutable au PSG, l’international costaricien a dû faire faire à la concurrence de Gianluigi Donnarumma à partir de l’été 2021, avant d’être relégué au rôle de doublure. Cette saison, le portier de 37 ans a disputé trois matches de Ligue 1 et deux rencontres de Coupe de France.

Avec les Rouge & Bleu, Keylor Navas aura disputé un total de 113 matches pour 94 buts encaissés et 51 clean-sheet. Il aura également remporté trois titres de champion de France (2020, 2022 et 2024), deux Coupes de France (2020, 2021) en attendant la finale face à l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain, une Coupe de la Ligue (2020) et trois Trophées des Champions (2021, 2023, 2024).