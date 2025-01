Officiel : Khvicha Kvaratskhelia est un joueur du PSG !

Le PSG tient sa première recrue hivernale et pas des moindres ! Le dossier qui a vu le jour l’été dernier se finalise ce vendredi 17 janvier, Khvicha Kvaratskhelia a signé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029.

Après l’échec du dossier au cours du mercato estival 2024, Khvicha Kvaratskhelia est officiellement un joueur du PSG. Un intérêt réciproque qui permet au club de la capitale de réaliser le gros coup de cet hiver 2025 en attirant dans ses rangs un joueur de classe mondiale, en provenance de Naples. Après deux ans et demi dans le sud de l’Italie, le Géorgien rejoint le Paris Saint-Germain qui a déboursé 70M€ + des bonus, selon les derniers échos de la presse à ce sujet. A 23 ans, le transfert de Khvicha Kvaratskhelia répond à la compétitivité du plus haut niveau et répond aux ambitions du club de la capitale.