Officiel – La championne olympique Stéphanie Labbé signe au PSG

Elle était attendue, elle est là. C’est officiel. La gardienne de but canadienne Stéphanie Labbé (34 ans), championne olympique à Tokyo, s’est engagée pour deux saisons (dont une optionnelle) avec le PSG. En provenance du FC Rosengard (Suède), la joueuse a une grande expérience (67 sélections). Elle sera la n°1 et prendra la succession de Christiane Endler, partie à Lyon. Barbora Votíková sera la n°2. “C’est vraiment super, je suis très heureuse d’être ici. Je suis très impatiente de pouvoir rejoindre le groupe et commencer à travailler avec mes nouvelles coéquipières“, déclare la Canadienne sur le site officiel. Elle rejoint deux compatriotes au PSG : Ashley Lawrence et Jordyn Huitema.

PARCOURS

2009-2011 : Pitea IF (Suède)

2012-2014 : KIF Örebro DFF (Suède)

2018 : Calgary Foothills FC (Canada)

2018 : Linköpings FC (Suède)

2019-2020 : North Carolina Courage (USA)

2021 : FC Rosengard (Suède)

PALMARÈS

Médaille de bronze aux Jeux Olympiques (2016)

Médaille d’argent au championnat CONCACAF (2018)

Championnat NWSL (2019)

Médaille d’or aux Jeux Olympiques (2020)

67 sélections avec l’équipe nationale du Canada