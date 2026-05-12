Officiel – La finale de la Ligue des champions diffusée au Parc des Princes

Le 30 mai, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Comme la saison dernière, le club de la capitale va retransmettre ce choc au Parc des Princes.

Qualifié pour la finale de la Ligue des champions après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1), le PSG retrouve Arsenal à ce stade de la compétition avec l’ambition de conserver son titre acquis la saison dernière contre l’Inter Milan (5-0). Cette finale 2026 se joue à la Puskas Arena de Budapest. L’UEFA a alloué 17 200 places pour les supporters parisiens. Un contingent qui ne pourra pas permettre à tous les supporters parisiens de pousser leurs joueurs contre les Gunners. Mais le PSG va permettre à de nombreux supporters de suivre cette finale dans un cadre exceptionnel.

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Vivre cette deuxième finale consécutive de C1 au cœur du Parc des Princes

Ce mardi matin, le PSG a en effet officialisé la diffusion de la finale de la Ligue des champions entre les Rouge & Bleu et Arsenal au Parc des Princes, comme cela avait été le cas la saison dernière lorsque le PSG s’était offert la première Ligue des champions de son histoire en surclassant l’Inter Milan en finale (5-0). Dans son communiqué, le PSG indique : « À l’occasion de cette deuxième finale consécutive de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain souhaite à nouveau offrir aux supporters du Club l’opportunité rare de vivre ce moment historique au cœur du Parc des Princes, dans des conditions uniques et dans l’esprit des grandes soirées européennes. » Le PSG, qui fera en sorte que les abonnés et membres MyParis seront prioritaires sur cette vente, explique qu’il communiquera ce jeudi sur toutes les informations autour de l’événement. Les supporters intéressés peuvent d’ores et déjà s’inscrire à l’alerte billetterie de l’événement en cliquant ici.