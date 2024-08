Si l’accord a été annoncé par différentes sources d’informations autour du feuilleton, il est désormais officiel. En effet, la LFP publié un communiqué dans lequel est entériné le feuilleton des droits TV de Ligue 1.

Le championnat de France reprend ses droits dans deux semaines et c’est à ce stade de l’été que la Ligue de Football Professionnel met officiellement un terme au feuilleton des droits TV. En effet, par le biais d’un communiqué, la LFP annonce qu’à l’issue de son Conseil d’Administration, elle est heureuse « d’annoncer deux accords majeurs avec DAZN et beIN SPORTS concernant les droits de diffusion de la Ligue 1 McDonald’s en France ». Un accord qui débutera à partir du 16 août prochain, jusqu’à la saison 2028/2029 comprise. Les matchs se répartiront chaque journée entre la chaîne qatarie et la plateforme de streaming britannique. Cette dernière diffusera 8 matchs tous les week-ends de compétition, et beIN SPORTS un. Par ailleurs, DAZN diffusera le Trophées des Champions et les matchs de barrage. Dans son communiqué, la LFP évoque des « accords stratégiques conclus au terme d’un processus particulièrement rigoureux et collégial qui offrent les garanties nécessaires pour tous les clubs« . Outre l’accord total autour de 500 millions d’euros, la Ligue de Football Professionnel souligne dans son communiqué « des bonus atteignables significatifs (un premier bonus automatique de 50 millions d’euros sera ainsi déclenché dès le seuil d’1,5 million d’abonnés atteint lors de la première saison), et des clauses de sortie flexibles« .

Les mots de Vincent Labrune

Concernant les tarifs d’abonnement, DAZN propose, sur son site officiel, deux formules : SUPER SPORT & UNLIMITED. Les détails en image ci-dessous.

Image : dazn.com

Le président de la LFP, Vincent Labrune, y est allé de sa déclaration dans le communiqué officiel : « Grâce à l’unité du football français, nous sommes parvenus à deux accords importants avec DAZN et beIN SPORTS. Les négociations ont été intenses car nous souhaitions aboutir à des accords répondant à l’intérêt de tous les clubs et qui permettront au football français de poursuivre son développement et d’accroitre son attractivité. Nous allons maintenant travailler main dans la main pour proposer à nos fans le plus beau spectacle possible et offrir des contenus à la hauteur de leurs attentes. Au terme de cette séquence, je voulais chaleureusement remercier les présidents des clubs de Ligue 1 McDonald’s et de Ligue 2 BKT, le président de la FFF, les administrateurs de la Ligue, les équipes internes de LFP et LFP MEDIA, et notre partenaire CVC pour le travail accompli et l’unité qui a fait notre force jusqu’aux termes des négociations« .