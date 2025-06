Officiel : Le calendrier du PSG pour la saison 2025 / 2026 en Ligue 1 dévoilé !

L’odeur de la Ligue 1 plane au dessus du PSG, qui est en pleine Coupe du Monde des Clubs. En effet, pour la saison 2025 / 2026, la LFP vient de dévoiler l’intégralité du calendrier.

Après avoir dévoilé quelques affiches du championnat au compte gouttes, la LFP a dévoilé ce vendredi 27 juin le calendrier complet des équipes engagées pour la saison 2025 / 2026 en Ligue 1. Pour la Paris Saint-Germain, il est important de rappeler que, selon les informations de L’Equipe, la première journée sera reportée en raison de la fin tardive de la Coupe du Monde des Clubs, puis de la Supercoupe de l’UEFA à disputer le 13 août prochain à Udine face à Tottenham. Dans ce calendrier, on retrouve les chocs face à l’OM qui se joueront les 21 septembre et 8 février prochains ou les derbys parisiens face au Paris FC les 4 janvier et 16 mai prochains. A la fin de la saison, la finale de la Coupe de France se jouera le samedi 23 mai, et celle de la Ligue des Champions, une semaine plus tard, le samedi 30 mai 2026.

Image : Ligue 1

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc est également à noter, elle qui concernera Achraf Hakimi avec les Lions de l’Atlas. La compétition continentale se jouera du dimanche 21 décembre au dimanche 18 janvier 2026.