Officiel : Le maillot extérieur 2024/2025 du PSG dévoilé

Quelques semaines après l’officialisation du son maillot domicile, le PSG dévoile sa tunique extérieur qui sera arborée sur toutes les pelouses de Ligue 1 au cours de la saison 2024/2025.

Ce mardi 2 juillet le PSG présente officiellement son maillot extérieur pour la saison 2024/2025 « ainsi que la collection lifestyle et performance qui l’accompagne« , comme le précise le club de la capitale sur son site officiel. Un maillot blanc qui rend « hommage à une tunique iconique du Club portée par les Parisiens lors des saisons 1990-1991 et 1991-1992« . En effet, les bandes rouge et bleu présentes sur le maillot « s’inspire de la silhouette emblématique de la tour Eiffel« . Toujours sur son site officiel, le Paris Saint-Germain annonce l’installation d’un pop-up store installé au premier étage du monument parisien dans la salle Gustave Eiffel du 3 au 7 juillet : « Toute personne munie d’un billet d’accès à la tour Eiffel pourra se rendre au pop-up pour acquérir le nouveau maillot, et bénéficier d’un flocage unique réalisé par l’artiste Tyrsa (également disponible en boutiques Paris Saint-Germain). Le Paris Saint-Germain remercie chaleureusement l’ensemble des équipes de la société d’exploitation de la tour Eiffel pour son accueil ainsi que son soutien sur ce projet« .

👕🟥🟦



Inspiré par la silhouette emblématique de @LaTourEiffel.



Un hommage à une tunique iconique du Club portée par les Parisiens lors des saisons 1990-1991 et 1991-1992.



Notre nouveau maillot extérieur pour la saison 2024/2025. ✔️



✨ #𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/qJ9wojk5Y3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 2, 2024 X : @PSG_inside

Pour sa commercialisation, le maillot extérieur du PSG 2024/2025 sera disponible à la vente dès ce mercredi 3 juillet. Les collections lifestyle seront elles disponibles à partir du 21 juillet.