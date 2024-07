Officiel : Le PSG annonce Fabrice Abriel coach des féminines

L’opération était dans les tuyaux depuis un certain temps et désormais officielle : Fabrice Abriel est le nouveau coach des féminines du PSG. Après le contrat rompu de Jocelyn Prêcheur, le club de la capitale est parvenu à trouver un accord avec sa piste prioritaire pour le banc de sa section féminine.

Les dernières informations allaient toutes dans le même sens pour l’arrivée de Fabrice Abriel sur le banc des féminines du Paris Saint-Germain. Aujourd’hui, le club de la capitale officialise l’arrivée du technicien français dans le cadre d’un contrat paraphé jusqu’en 2026. S’il a porté les couleurs du PSG entre 1997 et 2000, Fabrice Abriel a débuté sa carrière d’entraîneur « avec des expériences au FC Gobelins, dans les staffs de l’Equipe de France militaire et du Centre de Formation de l’Amiens SC. En 2020, il est devenu entraineur adjoint de l’équipe féminine du FC Fleury 91, avant d’être promu au poste de numéro un en fin de saison et de débuter ainsi sa carrière d’entraîneur principal« , rappelle le club de la capitale sur son site officiel. En tant que numéro 1 sur le banc du FC Fleury 91, Fabrice Abriel a terminé la saison en D1 Arkema à la 4e place en 2022 et 2023, puis la 5e place en 2024. En Coupe de France, le club de l’Essonne s’est toujours fait une place dans le dernier carré sous la houlette du nouveau coach du PSG.

Pour le site officiel du Paris Saint-Germain, Fabrice Abriel a livré ses premières impressions : « C’est un réel honneur d’avoir été choisi pour initier ce nouveau chapitre pour l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Je remercie le club pour sa confiance. J’ai eu la chance d’être formé ici et d’avoir débuté en professionnel avec ce maillot. Je suis aujourd’hui fier d’y revenir et je suis heureux d’avoir l’opportunité de rendre au Paris Saint-Germain ce qu’il m’a donné. Je suis impatient de commencer à travailler avec ce groupe de joueuses extrêmement talentueuses, qui ne peut être qu’ambitieuse pour les saisons à venir« .