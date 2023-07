Après une longue période de flou, le PSG a annoncé sur son site internet qu’une conférence de presse se tiendra ce mercredi au sein de son nouveau campus. L’occasion pour les Parisiens d’officialiser la venue de Luis Enrique sur le banc ?

L’actualité du PSG est très dense depuis quelques jours et celle-ci semble va encore s’accélérer dans les prochaines heures. En effet le club de la capitale a annoncé sur son site internet qu’une conférence de presse se tiendrait ce mercredi 04 juillet à 14h. Si la raison n’a pas été révélée, on peut imaginer que c’e sera pour la présentation de son prochain coach, Luis Enrique. Dans les tuyaux, la présentation officielle de « Lucho » pourrait être le premier événement au Campus PSG à Poissy. Le tacticien espagnol devrait signer un contrat de 2 ans. On imagine que Nasser Al-Khelaifi pourrait accompagner son nouvel entraineur face aux médias. Cette investiture marquerait le début la saison 23/24 et mettrait donc fin à la triste ère Galtier dont le départ ne tarderait plus à être officialisé également.

🚨🚨 Breaking : Luis Enrique est à Paris pour signer son contrat avec le PSG ! 🤝🇪🇸



[Le Parisien] pic.twitter.com/3mH08SBf8U — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 4, 2023

Pas la seule annonce à prévoir

D’autres annonces devraient suivre par la suite. Comme le révèlent de nombreux médias, les premières recrues parisiennes pourraient aussi être officialisées. Parmi elles, on on retrouverait Marco Asencio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ou encore Cher Ndour. On rappelle que Kang-In Lee pourrait débarquer dans les prochains, lui qui aurait un accord total avec le club. Le PSG continue donc son plan de communication sur ce mois de juillet tandis que d’autres pistes restent en suspens.