Officiel : le PSG annonce une grosse prolongation jusqu’en 2029

Ce mercredi, le PSG a annoncé une très bonne nouvelle avec une prolongation jusqu’en juin 2029. Une très bonne chose de faite.

Le Paris Saint-Germain version féminine ne vit pas sa meilleure passe contrairement à la section masculine. La dernière campagne européenne a notamment été une grosse déception avec une sortie en phase de poule. Mais la direction parisienne croit encore en son projet en maintenant Paulo Cesar à la tête de l’équipe première. Et ce jour, le club rouge et bleu a officialisé la prolongation d’une des cadres du coach brésilien en la personne de Jackie Groenen. La Néerlandaise est désormais liée à Paris jusqu’en juin 2029.

Jackie Groenen très fière de continuer son aventure en Rouge et Bleu

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« Le Paris Saint-Germain et Jackie Groenen poursuivent leur histoire commune. La milieu de terrain néerlandaise est désormais liée au club jusqu’au 30 juin 2029″, a indiqué le PSG via un communiqué officiel publié sur son site.

« Je veux remercier le club, mais aussi les supporters. Je suis tellement fier d’être ici, de jouer pour ces couleurs. je me sens vraiment parisienne. J’espère vous voir nombreux car on a besoin de ce soutien de votre part. Et à très bientôt » a réagi Jackie Groenen dans la foulée de sa signature pour les trois prochaines années.