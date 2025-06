Officiel – Le PSG dévoile son maillot domicile 2025-2026

Si le PSG n’en n’a pas fini avec sa saison 2024-2025, il vient de dévoiler le maillot qu’il portera au Parc des Princes pour l’exercice 2025-2026. Ce dernier est un hommage à la tour Eiffel.

Chaque saison, les supporters du PSG attendent avec impatience la divulgation des maillots que porteront les joueurs lors de la saison qui arrive. Même si plusieurs images sont leakés sur les réseaux sociaux plusieurs mois avant l’officialisation, ils attendent tout de même la divulgation par le club de la capitale. Ce mercredi soir, les Rouge & Bleu ont dévoilé la tunique domicile pour l’exercice 2025-2026 que porteront les joueurs de Luis Enrique la majeure partie du temps au Parc des Princes.

Un hommage à la Tour Eiffel

Comme la saison dernière, la tunique abordera le design légendaire Hechter. Comme la saison dernière, ce dernier sera modernisé. En effet, la bande rouge rend hommage à la tour Eiffel avec un enchevêtrement de losange qui représente l’armature du plus célèbre monument de Paris. La fine bande blanche représente également des losanges. Ce design est également présent sur le bleu qui habille la plus grande partie du maillot. Dans son communiqué, le club de la capitale explique : « Plus que jamais légendaire, le mythique maillot du Paris Saint-Germain se réinvente avec une base bleu nuit, des accents éclatants de rouge et de blanc, et un graphisme en treillis inspiré des structures métalliques, clin d’œil assumé à l’armature d’un monument iconique de Paris, prenant ici une place centrale. Un hommage affirmé à l’identité parisienne du Club et son héritage. Des rues du Grand Paris aux tribunes du Parc des Princes, cette pièce est bien plus qu’un maillot : c’est l’uniforme d’une génération qui vit le football comme une culture et un engagement. » Les Parisiens utiliseront pour la première fois ce maillot lors de la première journée de la phase de poules de la Coupe du monde des clubs contre l’Atlético de Madrid dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN). Le maillot Home 2025-26 est dès à présent accessible en avant-première sur store.psg.fr et dès demain, jeudi 12 juin, dans les boutiques officielles du PSG et de Nike. Il sera disponible dès le dimanche 15 juin dans l’ensemble du réseau de distribution, conclut le PSG.