Officiel – Le PSG est champion de France pour la 14e fois de son histoire !

Grâce à son résultat sur la pelouse du RC Lens, le PSG est officiellement devenu champion de France pour la saison 2025-2026 de Ligue 1.

Après une lutte avec le RC Lens pour s’emparer du titre de champion de France, le PSG est officiellement sacré. Après 1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025, le club de la capitale s’offre donc son quatorzième titre de champion de France, creusant encore un peu plus son hégémonie sur la scène nationale devant les dix titres de l’AS Saint-Etienne.

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Cinquième titre de champion de France consécutif pour le PSG

Les Rouge & Bleu conservent donc leur trophée pour la cinquième fois d’affilée, un record depuis l’arrivée de QSI en 2011. Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a remporté son troisième titre de champion de France. En attendant de savoir quand et où aura lieu la remise du trophée, les Rouge & Bleu peuvent désormais pleinement se concentrer sur leur finale de Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest.

LE PARIS SAINT-GERMAIN EST CHAMPION DE FRANCE ! 🏆



Ce titre est à vous ! ❤️💙 pic.twitter.com/UYP9BUfL0h — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 13, 2026