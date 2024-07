Officiel : Le PSG Féminin enregistre l’arrivée de Mary Earps

Le mercato du PSG Féminin démarre avec l’officialisation de Mary Earps. L’arrivée de la gardienne de but était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, et le contrat jusqu’en juin 2026 est désormais effectif.

Le Paris Saint-Germain, sur son site officiel, se dit « très heureux d’annoncer l’arrivée de Mary Earps au sein de son équipe féminine. La gardienne de but internationale anglaise s’est engagée avec le club parisien jusqu’en juin 2026« . A 31 ans, Mary Earps s’apprête à connaître son septième club depuis le début de sa carrière professionnelle après les Doncaster Rovers, Birmingham City, Bristol City, Reading FC, le VfL Wolfsburg puis Manchester United. Dans son palmarès, l’Anglaise compte une Coupe d’Angleterre (2024), et un Euro (2022) gagné avec les Lionesses. A l’échelle internationale, Mary Earps compte 50 sélections et a été élue gardienne de but de l’année au cours de la cérémonie FIFA The Best en 2022 et 2023. Lors de cette dernière année, la néo-parisienne a été récompensée au PFA Awards.

𝑴𝒂𝒓𝒚 𝑬𝒂𝒓𝒑𝒔 – 𝑳'𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒊𝒆𝒘 🎙️



Les premiers mots de notre nouvelle gardienne en tant que joueuse du Paris Saint-Germain. 🔴🔵#WelcomeMary pic.twitter.com/ZigMOBMb1Z — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 1, 2024 X : @PSG_Feminines

Ses premiers mots

Sur le site officiel du PSG, Mary Earps a confié ses premières impressions après sa signature : « Rejoindre le Paris Saint-Germain est une fantastique opportunité. Je suis très honorée de devenir Parisienne et j’ai hâte d’évoluer aux côtés de mes nouvelles coéquipières. Ensemble, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour faire rayonner le Club et rendre nos supporters fiers. Je suis déterminée à contribuer à nos futurs succès pour que le Paris Saint-Germain continue de figurer parmi les meilleurs clubs européens« . Le club de la capitale « se réjouit d’accueillir Mary Earps, l’une des meilleures gardiennes de but au monde, et lui souhaite beaucoup de succès sous le maillot Rouge et Bleu« .