Officiel : le PSG lève l’option d’achat de Gonçalo Ramos

Initialement prêté avec option d’achat par le SL Benfica au PSG, Gonçalo Ramos est désormais lié au club parisien jusqu’en juin 2028. C’est officiel !

Auteur d’un début de saison compliqué avec le PSG, Gonçalo Ramos aura du temps afin d’inverser la tendance. Car oui, le prêt de l’international portugais vient tout juste de prendre fin. Via un communiqué officiel, le club de la capitale a ainsi annoncé que le désormais ex lisboète est définitivement un joueur rouge et bleu. L’option d’achat présente dans le prêt susnommé a, en ce sens, bel et bien été levée. Gonçalo Ramos est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2028. Selon Fabrizio Romano, le montant du transfert s’élève à 65 millions d’euros, plus 15 millions d’euros de bonus.

Les finances parisiennes au beau-fixe

Le Parisien y va également de ses informations dans ce dossier. D’après cette source, cette officialisation s’inscrit dans le cadre de la bonne santé financière du PSG. En outre, le professionnalisme, le profil et la personnalité du principal intéressé auraient convaincu sa direction de lui faire parapher un contrat longue durée.