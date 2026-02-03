Officiel – Le PSG lève l’option d’achat de Khalil Ayari

Prêté au PSG par le Stade Tunisien depuis le mois de septembre 2025, Khalil Ayari va définitivement s’engager au PSG. Ce dernier a levé son option d’achat.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a misé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. En septembre dernier, le club de la capitale s’est fait prêter Khalil Ayari par le Stade Tunisien. Le milieu offensif (21 ans) s’entraîne et joue actuellement avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu. Il pourrait rapidement intégrer les entraînements de l’effectif professionnel, lui qui brille avec les Espoirs du PSG.

Un transfert à compter du 1er juillet 2026

Avant-hier, Foot Mercato expliquait que le PSG avait décidé de lever l’option d’achat qui était incluse dans le prêt du jeune joueur tunisien. Ce mardi soir, le club de la capitale a officialisé la levée de cette option d’achat. Le club de la capitale n’a pas dévoilé le montant de cette dernière mais selon les dernières rumeurs, celle-ci devrait s’élever à un million d’euros. Dans son communiqué, le PSG explique que Khalil Ayari sera définitivement transféré chez les champions d’Europe à compter du 1er juillet 2026.