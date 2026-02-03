Khalil ayari

Officiel – Le PSG lève l’option d’achat de Khalil Ayari

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 février 2026

Prêté au PSG par le Stade Tunisien depuis le mois de septembre 2025, Khalil Ayari va définitivement s’engager au PSG. Ce dernier a levé son option d’achat. 

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a misé sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. En septembre dernier, le club de la capitale s’est fait prêter Khalil Ayari par le Stade Tunisien. Le milieu offensif (21 ans) s’entraîne et joue actuellement avec l’équipe Espoirs des Rouge & Bleu. Il pourrait rapidement intégrer les entraînements de l’effectif professionnel, lui qui brille avec les Espoirs du PSG

Le PSG s’offre Khalil Ayari, un espoir du football tunisien
canalsupporters.com

Un transfert à compter du 1er juillet 2026

Avant-hier, Foot Mercato expliquait que le PSG avait décidé de lever l’option d’achat qui était incluse dans le prêt du jeune joueur tunisien. Ce mardi soir, le club de la capitale a officialisé la levée de cette option d’achat. Le club de la capitale n’a pas dévoilé le montant de cette dernière mais selon les dernières rumeurs, celle-ci devrait s’élever à un million d’euros. Dans son communiqué, le PSG explique que Khalil Ayari sera définitivement transféré chez les champions d’Europe à compter du 1er juillet 2026.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 février 2026

Articles similaires

PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

3 février 2026
Cup

On est encore loin de voir des supporters adverses lors des Classicos

3 février 2026
Mbaye

Mercato – Un intérêt d’Aston Villa pour Ibrahim Mbaye ?

3 février 2026
Vitinha

Mercato – Le Real Madrid ne lâche pas l’affaire pour Vitinha

3 février 2026
Bouton retour en haut de la page