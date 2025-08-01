Officiel : Le PSG renforce son département médical

Le PSG annonce des changements majeurs au sein de son département médical, visant à optimiser l’accompagnement nutritionnel de ses athlètes. Juan José Morillas est promu Responsable du pôle Nutrition pour l’ensemble du club, tandis que Sergi Mateo intègre l’équipe professionnelle en tant que nouveau nutritionniste.

C’est par le bien d’un communique officiel que le Paris Saint-Germain annonce des évolutions significatives au sein de son département médical, marquant une étape importante dans le renforcement de son accompagnement scientifique et nutritionnel. Juan José Morillas, déjà présent au club depuis l’été 2022 en tant que nutritionniste de l’équipe professionnelle, voit ses responsabilités élargies. Il est désormais nommé Responsable du pôle Nutrition pour l’ensemble du club, sous la supervision directe de la Direction Médicale. Cette promotion témoigne de la confiance du club en son expertise et sa méthodologie. Intégré au département médical et performance, Morillas aura pour mission de coordonner les stratégies nutritionnelles les plus adaptées aux besoins spécifiques de tous les athlètes, et ce, à travers l’ensemble des sections sportives du Paris Saint-Germain.

Parallèlement à cette promotion interne, le club accueille un nouveau talent au sein de son équipe. Après une étude approfondie de plusieurs candidatures, c’est celle de Sergi Mateo qui a été retenue par la Direction Médicale pour prendre en charge l’équipe professionnelle. Ancien nutritionniste du Girona FC, Sergi Mateo apportera son expérience et ses compétences dès la reprise de l’entraînement, prévue pour le 6 août 2025. Ces nominations stratégiques réaffirment l’engagement du Paris Saint-Germain à doter ses sportifs d’un encadrement de pointe, visant à optimiser leurs performances et leur bien-être général.