Officiel : Lee Kang-In signe au PSG jusqu’en 2028

La petite trouvaille de Luis Campos, tout droit venue du championnat espagnol, s’engage avec le Paris Saint-Germain pour une durée de cinq ans. Kang-In Lee, international sud-coréen, devient parisien à l’âge de 22 ans. A peine son contrat signé et son recrutement acté, le joueur rentre dans l’histoire du club puisqu’il est le premier coréen dans les annales Rouge & Bleu.

Survenu de nulle part, Kang-In Lee a tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain. Le Sud-Coréen de 22 ans a signé un contrat de .. années avec le club de la capitale et s’engage sous la tunique Rouge & Bleu. Un transfert de 22 millions d’euros pour un joueur à 6 buts et 7 passes décisives cette saison. Ancien joueur de Majorque, formé au CF Valence, le nom du natif d’Incheon était inconnu pour la plupart des supporters parisiens et amateurs du football jusqu’à il y a encore quelques semaines. Fin technicien, jeune et percutant l’attaquant aime jouer sur les ailes, comme au milieu en tant qu’offensif. Un renfort intéressant pour le club de la capitale qui semble tourner vers l’avenir avec ce recrutement. Révélé au grand jour au Mallorca RCD, le coéquipier de Heung-Min Son en sélection va dorénavant faire parler son talent de dribleur au Parc des Princes. Il portera le numéro 19 chez les Rouge & Bleu. Welcome in Paris Kang-In !

Après l’officialisation de son arrivée au PSG, le milieu offensif sud-coréen a dévoilé ses premiers mots en tant que joueur parisien. « C’est un bonheur de pouvoir rejoindre le Paris Saint-Germain, c’est l’un des plus grands clubs du monde, avec certains des plus grands joueurs du monde. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure.«

