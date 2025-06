Officiel : La section féminine du PSG recrute Olga Carmona

Le mercato estival vient à peine d’ouvrir ses portes et la section féminine du PSG officialise déjà sa première recrue. L’Espagnole Olga Carmona s’engage jusqu’en 2028 avec le club de la capitale.

La section féminine du Paris Saint-Germain renforce sa défense avec la signature d’Olga Carmona jusqu’en juin 2028, soit pour les trois prochaines saisons. La joueuse, formée au FC Séville, a démarré sa carrière professionnelle à seulement 16 ans, passant ainsi de la deuxième à la première division espagnole avec son club formateur pour sa première saison dans la cour des grandes. Après quatre saisons et 80 matchs, Olga Carmona quitte son nid et rejoint le Real Madrid. Avec le club de la capitale espagnole, la joueuse d’aujourd’hui 25 ans dispute 186 matchs pour 28 buts et 25 passes décisives, devenant par ailleurs capitaine lors de sa dernière saison. A l’échelle internationale, Olga Carmona a marqué le but décisif en finale de Coupe du Monde 2023 offrant à l’Espagne sa son premier sacre mondial. La néo-parisienne a également remporté la Ligue des Nations 2024 avec La Roja, devant ainsi un élément incontournable de la sélection ibérique.

Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Olga Carmona a livré ses premières impressions après sa signature : « Je suis très heureuse de rejoindre le Paris Saint-Germain, un club ambitieux avec une ville incroyable. J’ai hâte de débuter, de rencontrer mes coéquipières et de donner le meilleur de moi-même pour aider l’équipe à remporter de nombreux trophées avec ce maillot !« .