Officiel – Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de son contrat

Après deux saisons sous le maillot du PSG, Lionel Messi va quitter les Rouge & Bleu à l’issue de son contrat. Le PSG vient de l’officialiser.

Arrivé comme une rock star durant l’été 2021, Lionel Messi n’a jamais vraiment réussi à retrouver son meilleur niveau sous le maillot du PSG. Après deux saisons sous le maillot Rouge & Bleu, la Pulga ne prolongera pas et va quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat. Le PSG vient de l’officialiser. Après une première saison difficile, il avait été performant lors de la première partie de saison. Vainqueur de la Coupe du Monde avec l’Argentine, il a eu plus de mal en seconde partie de saison. Il devrait quitter le club de la capitale avec un nouveau titre de champion de France et de meilleur passeur de la Ligue 1. Dans son communiqué, le PSG explique être « fier d’avoir pu compter dans ses rangs le meilleur joueur de l’histoire, et souhaite, avec une émotion certaine, beaucoup d’autres succès à Leo pour la suite de sa carrière« . De son coté, Lionel Messi a tenu à remercier le club. « Merci au club, à la ville de Paris et à ses habitants pour ces deux années. Je leur souhaite le meilleur pour la suite. »

Après Sergio Ramos, c’est donc Lionel Messi qui quitte officiellement le PSG. Nasser al-Khelaifi, le président des Rouge & Bleu a salué le passage de l’international argentin (35 ans) sous le maillot du club de la capitale. « Je tiens à remercier Leo Messi pour ses deux saisons à Paris. Voir un septuple vainqueur du Ballon d’Or en Rouge & Bleu et au Parc des Princes, remporter deux championnats de France consécutifs et inspirer nos jeunes joueurs a été un plaisir. Sa contribution au Paris Saint-Germain et à la Ligue 1 ne peut être sous-estimée et nous souhaitons à Leo et à sa famille tout le meilleur pour l’avenir. » Lionel Messi va donc jouer son dernier match sous le maillot du PSG ce soir – au Parc des Princes – contre Clermont. Il voudra très certainement quitter le club de la capitale de la meilleure des manières avec une belle performance.