Officiel : Lucas Chevalier s’engage avec le PSG !

Le Paris Saint-Germain officialise la signature de Lucas Chevalier ! Le gardien de but français s’engage avec le club de la capitale dans le cadre d’un contrat de cinq ans.

Un dossier pour le moins inattendu pour le mercato estival 2025 du PSG ! En effet, après la seconde partie de saison historique sur le plan collectif et individuel pour Gianluigi Donnarumma, l’Italien est bousculé ! La première recrue estivale du club de la capitale vient d’être officialisée. Lucas Chevalier quitte le LOSC après trois saisons au plus haut niveau pour s’engager avec le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un contrat de cinq ans. À 23 ans, le portier français arrive sous les cieux parisiens avec les faveurs de Luis Enrique afin d’être le gardien de but numéro 1 selon les dernières informations sur le sujet, qui évoquent par ailleurs la somme de 55 millions d’euros, bonus compris pour le transfert.

Lié avec le PSG jusqu’en juin 2030

Ce samedi, le PSG a officialisé la nouvelle via un communiqué. L’ancien gardien de Lille a signé un contrat de cinq ans avec le PSG. Il est donc lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2030. Il portera le numéro 30. L’international français n’a pas caché sa joie de rejoindre le PSG. « Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici. Je porterai ce maillot avec amour et ambition. » De son côté, Nasser al-Khelaïfi n’a pas caché sa fierté de recruter l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1. « Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Lucas Chevalier dans sa grande famille. Lucas est l’un des meilleurs gardiens de but en France et en Europe, et un renfort fantastique pour notre équipe – alors que nous continuons à bâtir sur le long terme, en misant toujours sur le collectif. »