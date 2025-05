Officiel : Luis Campos prolonge au Paris Saint-Germain !

Le PSG poursuit le chapitre de son histoire entamé en 2022 avec l’arrivée de Luis Campos. C’était dans les tuyaux depuis le mois de février, c’est désormais officiel : le directeur sportif portugais prolonge avec le Paris Saint-Germain.

La prolongation était attendue, elle est désormais officielle : Luis Campos poursuit l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Le nouveau contrat du directeur sportif portugais s’étend désormais jusqu’en 2030. Pour ses premiers mots après la signature de son nouveau contrat, Luis Campos a déclaré : « Je suis ravi de poursuivre mon aventure avec QSI jusqu’en 2030. Nous pouvons être fiers de la manière dont nous avons transformé les clubs, les projets et la culture du Groupe au cours de ces trois années, et je suis convaincu que ce n’est que le début. Je remercie sincèrement l’ensemble de l’équipe et le président Nasser Al-Khelaïfi pour sa confiance, son soutien constant, et sa vision inspirante qui guide le succès exceptionnel de QSI. Je suis impatient de continuer à écrire l’histoire du Groupe dans les années à venir« .

Les mots de Nasser Al-Khelaïfi

« Nous sommes très heureux de renouveler Luis Campos au poste de Conseiller Sportif du Groupe jusqu’en 2030. Nous construisons notre projet sur le long terme et Luis a accompli un travail formidable au cours des trois dernières années. Nous avons aujourd’hui une grande stabilité, une vision claire et une ambition partagée au sein de notre Groupe, sur l’ensemble de nos actifs, ce dont je remercie Luis, et nous nous réjouissons des succès à venir et de la concrétisation des objectifs à long terme de QSI« .