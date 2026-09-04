Officiel – Luis Enrique, Beraldo, Pacho, Ruiz, Neves et Mayulu prolongent au PSG !!!

Avant le match face à l’AS Monaco ce vendredi, le PSG a réservé une belle surprise à ses supporters en annonçant plusieurs prolongations de contrat, dont celle de Luis Enrique.

C’était attendu depuis plusieurs semaines et le PSG a profité de son premier match de la saison au Parc des Princes pour officialiser les bonnes nouvelles. Avant le coup d’envoi de la rencontre face à l’AS Monaco en Ligue 1, le club de la capitale a annoncé les prolongations de contrat de plusieurs joueurs.

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Luis Enrique prolonge jusqu’en 2030 avec le PSG

Devenu un pilier de la défense du PSG, Willian Pacho a prolongé son contrat jusqu’en 2031. Les deux autres cadres, João Neves et Fabian Ruiz, ont également prolongé leur bail, respectivement jusqu’en 2031 et 2028. Lucas Beraldo et Senny Mayulu ont eux aussi prolongé leur contrat et sont désormais liés aux Rouge & Bleu jusqu’en 2031.

Mais la belle surprise est surtout la prolongation de contrat de l’architecte de cette équipe parisienne. Comme annoncé ces dernières semaines, Luis Enrique va poursuivre l’aventure avec le PSG pour plusieurs saisons encore. Le technicien espagnol est désormais lié au double champion d’Europe jusqu’en 2030.

Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, ainsi que celles de ses joueurs : Lucas Beraldo, Senny Mayulu, João Neves, Willian Pacho et Fabián Ruiz. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/KM8Wtn6l5U — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026

Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. ✍️❤️💙 pic.twitter.com/kRjA2LQ4AM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 4, 2026