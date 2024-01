La magie de la Coupe de France a offert à l’US Orléans, équipe de National, l’opportunité de recevoir le PSG. La rencontre a été l’objet d’interrogations quant au stade qui accueillera la rencontre. La réponse semble être définitivement tombée.

L’US Orléans a bien failli passer à côté de l’évènement qu’est la réception du Paris Saint-Germain en Coupe de France à cause du mauvais état de la pelouse du Stade de la Source. En effet, lorsque la magie de la plus vieille compétition offre à des clubs amateurs l’opportunité de rencontrer des écuries de l’élite du football français et plus précisément le PSG, la garantie de remplir son stade est un paramètre économique à prendre en compte. Cependant, l’US Orléans, club de National, a vu la mairie de sa ville ne pas l’autoriser à exploiter le Stade de la Source, en raison de bouts de verre trouver sur la pelouse, rendant impossible l’accueille de rencontre de football. En ce sens, les travaux ont rapidement débuté ce mardi 9 janvier avec la pose de deux rouleaux de pelouse afin de pouvoir présenter des garanties à la Mairie puis la Fédération Française de Football. Une opération qui aura coûté près de 500 000 euros à l’US Orléans.

Ce jeudi 11 janvier, soit deux jours plus tard, la nouvelle est tombée, relayée par nos confrères d’RMC Sport. Le samedi 20 janvier prochain (20h45 sur BeIN Sports), l’US Orléans va bien recevoir le Paris Saint-Germain au Stade de la Source, devant 7 500 personnes.